УЄФА оголосив рішення про долю сезону 2019/20

УЄФА закликав національні федерації вжити всіх можливих заходів для того, щоб дограти сезон 2019/20 у вищих дивізіонах і розподілити місця в єврокубках за звичайним принципом.

Відзначимо, що зараз всі чемпіонати, крім Білорусі, припинені через пандемію COVID-19.

Також Союз дозволив федераціям міняти формат чемпіонатів в разі, якщо вони не встигають завершити поточний сезон ..

У той же час, керівний орган європейського футболу підкреслив пріоритет здоров'я футболістів, глядачів та інших осіб, причетних до проведення матчів.

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А тому, все ж вирішив дозволити дострокове завершення чемпіонатів в наступних випадках:

- наявність офіційного наказу, що забороняє проведення спортивних змагань, через що продовження і завершення чинного сезону не видаються можливими в прийнятні терміни до початку наступного сезону;

- непереборні економічні проблеми, які роблять продовження сезону неможливим, оскільки це поставить під загрозу довгострокову фінансову стабільність внутрішніх турнірів і/або клубів.

Якщо внутрішні змагання достроково припинені через перераховані вище поважні причини, УЄФА вимагає від відповідної національної асоціації вибрати клуби для участі в єврокубковому сезоні 2020/21 на підставі спортивних досягнень на внутрішній арені в сезоні 2019/20.

У той же час, Організація залишає за собою право відмовити в допуску або самостійно оцінити можливий допуск до своїх турнірів будь-якого клубу, запропонованого національною асоціацією.

Нагадаємо, в УАФ раніше заявили, що поки не розглядають варіант дострокового припинення національних футбольних турнірів і мають намір зробити все, щоб дограти Чемпіонат України.

Також нагадаємо, президент УАФ Андрій Павелко напередодні звернувся до футбольної громадськості через пандемію коронавірусу. Він зазначив, що для футболу вірус спровокував складні часи, і наслідки тривалих карантинних заходів теж будуть "важкими".

Але "життя і здоров'я є найбільшою цінністю", наголосив Павелко, а тому закликав усіх дотримуватися встановлених обмежень.