УЕФА огласил решение о судьбе сезона 2019/20

УЕФА призвал национальные федерации принять все возможные меры для того, чтобы доиграть сезон 2019/20 в высших дивизионах и распределить места в еврокубках по обычному принципу.

Отметим, что сейчас все чемпионаты, кроме Беларуси, приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Также Союз позволил федерациям менять формат чемпионатов в случае, если они не успевают завершить текущий сезон..

В то же время, руководящий орган европейского футбола подчеркнул приоритет здоровья футболистов, зрителей и других лиц, причастных к проведению матчей.

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А поэтому, все же решил позволить досрочное завершение чемпионатов в следующих случаях:

- наличие официального приказа, запрещающего проведение спортивных соревнований, из-за чего продолжение и завершение действующего сезона не представляются возможными в приемлемые сроки до начала следующего сезона;

- непреодолимые экономические проблемы, которые делают продолжение сезона невозможным, поскольку это поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.

Если внутренние соревнования досрочно прекращены из-за вышеперечисленных уважительных причин, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне 2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне 2019/20.

В то же время, Организация оставляет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к своим турнирам любого клуба, предложенного национальной ассоциацией.

Напомним, в УАФ ранее заявили, что пока не рассматривают вариант досрочного прекращения национальных футбольных турниров и намерены сделать все, чтобы доиграть Чемпионат Украины.

Также напомним, президент УАФ Андрей Павелко накануне обратился к футбольной общественности из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что для футбола вирус спровоцировал сложные времена, и последствия длительных карантинных мероприятий тоже будут "трудными".

Но "жизнь и здоровье являются самой большой ценностью", подчеркнул Павелко, а потому призвал всех соблюдать установленные ограничения.