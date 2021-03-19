УЄФА назвала найкращих футболістів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. УЄФА оприлюднила результати боротьби на звання найкращого гравця тижня матчів у відповідь в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи, передає УНН з посиланням на сайт асоціації.
Деталі
На цьому тижні рівних у Лізі чемпіонів не було 35-річному хорвату мадридського “Реала” Лукі Модрічу. Ветеран відзначився гольовою передачею у матчі з “Аталантою”, яка завершилася виграшем “галактікос” 3:1.
На звання гравця тижня також претендували півзахисники Кевін Де Брюйне (“Манчестер Сіті”), Н’Голо Канте (“Челсі”) і Йозуа Кімміх (“Баварія”).
У гонитві за найкращого футболіста тижня Ліги Європи рівних не було нападнику загребського “Динамо” Міславу Орішичу. Футболіст оформив хет-трик у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти “Тоттенхема” і допоміг своїй команді вийти в наступну стадію турніру.
На звання гравця тижня в Лізі Європи претендували також Борха Майорал (“Рома”), Альберто Морено (“Вільярреал”) і Давид Нерес (“Аякс”).
Варто нагадати
Відбулися жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги чемпіонів.