Кривдники "Динамо" та "Шахтаря" дізналися суперників по 1/4 фіналу Ліги Європи

Деталі

Жеребкування 1/4 фіналу визначило, що кривдник "Шахтаря" – римська "Рома", змагатиметься із чинним чемпіоном Нідерландів "Аяксом". Натоміть іспанський "Вільярреал", який обіграв київське "Динамо" на попередньому етапі, зустрінеться із автором сенсації в 1/8 фіналу – загребським "Динамо".

Інші пари 1/4:

"Гранада" - "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" - "Славія".

Жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи:

"Гранада"/"Манчестер Юнайтед" - "Аякс"/"Рома"

"Динамо"/"Вільярреал" - "Арсенал"/"Славія".

Примітно, що перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 8 квітня, матчі-відповіді - через тиждень. Півфінали пройдуть 29 квітня і 6 травня.

Що передувало цьому

"Динамо" Загреб вибив "Тоттенхем" із розіграшу Ліги Європи.