Кривдники "Динамо" та "Шахтаря" дізналися суперників по 1/4 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Жеребкування 1/4 фіналу визначило, що кривдник "Шахтаря" – римська "Рома", змагатиметься із чинним чемпіоном Нідерландів "Аяксом". Натоміть іспанський "Вільярреал", який обіграв київське "Динамо" на попередньому етапі, зустрінеться із автором сенсації в 1/8 фіналу – загребським "Динамо".
Інші пари 1/4:
"Гранада" - "Манчестер Юнайтед"
"Арсенал" - "Славія".
Жеребкування 1/2 фіналу Ліги Європи:
"Гранада"/"Манчестер Юнайтед" - "Аякс"/"Рома"
"Динамо"/"Вільярреал" - "Арсенал"/"Славія".
Примітно, що перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 8 квітня, матчі-відповіді - через тиждень. Півфінали пройдуть 29 квітня і 6 травня.
Що передувало цьому
"Динамо" Загреб вибив "Тоттенхем" із розіграшу Ліги Європи.