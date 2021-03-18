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Переможний хет-трик: “Динамо” Загреб вибив “Тоттенхем” із розіграшу Ліги Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Сенсаційним результатом завершився поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА між загребським “Динамо” та лондонським “Тоттенхемом”, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

У першому матчі у себе вдома “шпори” перемогли 2:0 та мали комфортний заділ перед цим поєдинком, проте м’ячі 28-річного нападника Міслава Оршича (62 і 83 хв) допомогли “Динамо” перевести матч в додаткові екстра-тайми.

Герой матчу Оршич зробив хет-трик (106), що призвело до підсумкового рахунку 3:2 у двоматчевому протистоянні, та вильоту підопічних Моурінью з турніру.

Доповнення

Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу відбудеться 19 березня.

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