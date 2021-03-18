Переможний хет-трик: “Динамо” Загреб вибив “Тоттенхем” із розіграшу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сенсаційним результатом завершився поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА між загребським “Динамо” та лондонським “Тоттенхемом”, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
У першому матчі у себе вдома “шпори” перемогли 2:0 та мали комфортний заділ перед цим поєдинком, проте м’ячі 28-річного нападника Міслава Оршича (62 і 83 хв) допомогли “Динамо” перевести матч в додаткові екстра-тайми.
Герой матчу Оршич зробив хет-трик (106), що призвело до підсумкового рахунку 3:2 у двоматчевому протистоянні, та вильоту підопічних Моурінью з турніру.
Доповнення
Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу відбудеться 19 березня.