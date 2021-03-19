Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Англійський "Манчестер Сіті" нашого Олександра Зінченка змагатиметься із дортмундською "Боруссією".
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів визначила також й інші пари:
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- "Порту" - "Челсі"
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- "Баварія" - "Парі Сен-Жермен"
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- "Реал" - "Ліверпуль".
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Примітно, що це жеребкування було сліпим, тобто проводилося без посіву. Команди з однієї асоціації могли потрапити в одну пару.
Доповнення
Перші матчі 1/4 фіналу заплановані на 6 і 7 квітня, поєдинки у відповідь будуть зіграні тижнем пізніше - 13 і 14 числа. Півфінали пройдуть 27/28 квітня і 4/5 травня.
Нагадаємо, уболівальники зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів.