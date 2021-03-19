Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Деталі

Англійський "Манчестер Сіті" нашого Олександра Зінченка змагатиметься із дортмундською "Боруссією".

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів визначила також й інші пари:



"Порту" - "Челсі"



"Баварія" - "Парі Сен-Жермен"



"Реал" - "Ліверпуль".



Примітно, що це жеребкування було сліпим, тобто проводилося без посіву. Команди з однієї асоціації могли потрапити в одну пару.

Доповнення

Перші матчі 1/4 фіналу заплановані на 6 і 7 квітня, поєдинки у відповідь будуть зіграні тижнем пізніше - 13 і 14 числа. Півфінали пройдуть 27/28 квітня і 4/5 травня.

Нагадаємо, уболівальники зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів.