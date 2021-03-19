Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Детали

Английский "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко будет соревноваться с дортмундской "Боруссией".

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов определила также и другие пары:



"Порту" - "Челси"



"Бавария" - "Пари Сен-Жермен"



"Реал" - "Ливерпуль".



Примечательно, что эта жеребьевка была "слепой", то есть проводилось без посева. Команды из одной ассоциации могли попасть в одну пару.

Дополнение

Первые матчи 1/4 финала запланированы на 6 и 7 апреля, ответные поединки будут сыграны неделей позже - 13 и 14 числа. Полуфиналы пройдут 27/28 апреля и 4/5 мая.

Напомним, болельщики смогут посетить финал Лиги чемпионов.