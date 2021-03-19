Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Английский "Манчестер Сити" нашего Александра Зинченко будет соревноваться с дортмундской "Боруссией".
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов определила также и другие пары:
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- "Порту" - "Челси"
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- "Бавария" - "Пари Сен-Жермен"
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- "Реал" - "Ливерпуль".
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Примечательно, что эта жеребьевка была "слепой", то есть проводилось без посева. Команды из одной ассоциации могли попасть в одну пару.
Дополнение
Первые матчи 1/4 финала запланированы на 6 и 7 апреля, ответные поединки будут сыграны неделей позже - 13 и 14 числа. Полуфиналы пройдут 27/28 апреля и 4/5 мая.
Напомним, болельщики смогут посетить финал Лиги чемпионов.