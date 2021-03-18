Вболівальники зможуть відвідати фінал Ліги чемпіонів - ESPN

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За допомогою програми вакцинацій, які набирають обертів по всій Європі, УЄФА сподівається, що зможе дозволити обмеженій кількості глядачів завітати на стадіон під час фіналу.

Джерела повідомили “ESPN” про малоймовірність того, що вболівальники зможуть бути присутніми на матчах чвертьфіналів і півфіналів, але попередні плани відкриття європейського туру в середині травня підвищили перспективи Стамбула вітати фанатів на стадіоні у фінальному протистоянні.

Варто відзначити, що вболівальники в основному були відсутні в іграх Ліги чемпіонів з моменту спалаху пандемії в Європі в березні 2020 року, і лише невелика кількість клубів грала перед фанатами на групових етапах змагань в цьому сезоні.

Нагадаємо

Фінал минулого сезону між мюнхенською “Баварією” і “Парі Сен-Жермен” проходив за закритими дверима на стадіоні “Естадіу да Луш” в Лісабоні.