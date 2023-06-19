"Усе відбудуємо, усе відновимо": Зеленський опублікував фото зі зруйнованих війною міст України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Офіційний Telegram Президента України опублікував світлини зруйнованих ворогом міст України, супроводжуючи їх цитатою із нещодавнього відеозвернення, в якому Володимир Зеленський говорив про підготовку до лондонської Конференції з відновлення України, передає УНН.
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"Жодної руїни в Україні не залишиться. Усе відбудуємо, усе відновимо. І вже точно знаємо, які кроки в якому таймінгу та якими силами треба зробити, щоб перемогти російську агресію і нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії. І це буде", - прокоментовано світлини у повідомленні.
Доповнення
У своєму традиційному відеозверненні Глава держави повідомив, що впродовж минулого тижня йшла предметна підготовка до Конференції з відновлення України, яка цього тижня відбудеться в Лондоні. За його словами, це буде вагомий представницький захід, який об’єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення України та нормального життя громадян.
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