"Все отстроим, все восстановим": Зеленский опубликовал фото из разрушенных войной городов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Официальный Telegram Президента Украины опубликовал фотографии разрушенных врагом городов Украины, сопровождая их цитатой из недавнего видеообращения, в котором Владимир Зеленский говорил о подготовке к лондонской Конференции по восстановлению Украины, передает УНН.
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"Ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим. И уже точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами надо сделать, чтобы победить российскую агрессию и нашим восстановлением. Когда руины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. И это будет", - прокомментировано фотографии в сообщении.
Дополнение
В своем традиционном видеообращении Глава государства сообщил, что на прошлой неделе шла предметная подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая на этой неделе состоится в Лондоне. По его словам, это будет весомое представительное мероприятие, которое объединит и политические, и бизнес усилия ради восстановления Украины и нормальной жизни граждан.
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