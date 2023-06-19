"Все отстроим, все восстановим": Зеленский опубликовал фото из разрушенных войной городов Украины

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"Ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим. И уже точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами надо сделать, чтобы победить российскую агрессию и нашим восстановлением. Когда руины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. И это будет", - прокомментировано фотографии в сообщении.

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В своем традиционном видеообращении Глава государства сообщил, что на прошлой неделе шла предметная подготовка к Конференции по восстановлению Украины, которая на этой неделе состоится в Лондоне. По его словам, это будет весомое представительное мероприятие, которое объединит и политические, и бизнес усилия ради восстановления Украины и нормальной жизни граждан.

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