Уряд затвердив склад наглядової ради АМПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні Уряд затвердив обраний Комітетом з призначень склад Наглядової ради ДП "Адміністрація морських портів України". Про це повідомляє міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні Уряд затвердив обраний Комітетом з призначень склад Наглядової ради ДП "Адміністрація морських портів України». До нього увійшли 4 незалежні кандидати та 3 представників держави", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, Міністерство фінансів України отримало право на управління державним підприємством "НЕК "Укренерго".
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Крім того, у ВР отримали 38 заяв на посади в наглядових радах держбанків.