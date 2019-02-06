Правительство утвердило состав наблюдательного совета АМПУ

"Сегодня Правительство утвердило избранный Комитетом по назначениям состав Наблюдательного совета ГП "Администрация морских портов Украины". В него вошли 4 независимые кандидаты и 3 представителя государства", - сообщил он.



Как сообщал УНН, Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием "НЭК "Укрэнерго" .



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Кроме того, в ВР получили 38 заявлений на должности в наблюдательных советах госбанков.