Правительство утвердило состав наблюдательного совета АМПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня Правительство утвердило избранный Комитетом по назначениям состав Наблюдательного совета ГП "Администрация морских портов Украины". Об этом сообщает министр Кабинета министров Александр Саенко в Facebook, передает УНН.
"Сегодня Правительство утвердило избранный Комитетом по назначениям состав Наблюдательного совета ГП "Администрация морских портов Украины". В него вошли 4 независимые кандидаты и 3 представителя государства", - сообщил он.
Как сообщал УНН, Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием "НЭК "Укрэнерго" .
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Кроме того, в ВР получили 38 заявлений на должности в наблюдательных советах госбанков.