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Уряд затвердив план заходів щодо створення президентського університету

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Уряд затвердив план заходів з реалізації концепції реалізації проекту “Президентський університет”. Про це УНН стало відомо з офіційного сайту МОН.

Деталі

Відповідно до плану 1 жовтня 2023 року в університеті має розпочатися освітній процес.

Також передбачено, що до кінця цього року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом, що діятиме при Президентському університеті.

Згідно з планом заходів виконання будівельних робіт першої черги будівництва, отримання акта готовності об’єкта до експлуатації, введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.

Формування адміністрації Президентського університету та підготовка статутних документів відбуватиметься протягом 2022 року.

До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.

Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.

Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету заплановано здійснити до травня 2023 року.

У 2024-2025 роках триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.

Завершити будівництво об’єктів Президентського університету планується в жовтні 2025 року.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі “Україна 30. Освіта і наука” підписав указ про створення президентського університету, який буде готувати “людей майбутнього”.

За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, навчальний рік у Президентському університеті стартує 1 жовтня 2023 року.

Шкарлет також повідомляв, що Зеленський хоче, щоб для найкращих викладачів майбутнього президентського університету зарплата стартувала з 4 тисяч “доларів або євро”.

До слова, будівництво обійдеться у понад 70 млн грн.

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