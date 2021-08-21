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Правительство утвердило план мероприятий по созданию президентского университета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Правительство утвердило план мероприятий по реализации концепции реализации проекта “Президентский университет”. Об этом УНН стало известно из официального сайта Минобразования.

Детали

В соответствии с планом 1 октября 2023 года в университете должен начаться образовательный процесс.

Также предусмотрено, что до конца этого года Минобразования совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете.

Согласно плану мероприятий выполнения строительных работ первой очереди строительства, получения акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланирован до 1 октября 2023 года.

Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

К январю 2022 года запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащения и составления смет.

Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.

Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета планируется осуществить до мая 2023 года.

В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей.

Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме “Украина 30. Образование и наука” подписал указ о создании президентского университета, который будет готовить “людей будущего”.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, учебный год в Президентском университете стартует 1 октября 2023 года.

Шкарлет также сообщал, что Зеленский хочет, чтобы для лучших преподавателей будущего президентского университета зарплата стартовала с 4 тысяч “долларов или евро”.

К слову, строительство обойдется в более чем 70 млн грн.

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