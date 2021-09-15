Уряд вже подав проект Держбюджету на 2022 рік до Ради - Марченко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів України вчасно подав проект Державного бюджету України на 2022 рік до Верховної Ради. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Уряд на виконання норм регламенту Верховної Ради та Бюджетного кодексу вчасно подав проект Бюджету на 2022 рік до парламенту”, — сказав Марченко.
Що було раніше
Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що згідно з проектом бюджету, доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше у порівнянні з 2021 роком. Витрати держбюджету сягнуть 1465 млрд гривень. Дефіцит бюджету - 188 млрд гривень. Таким чином, у відсотковому співвідношенні дефіцит бюджету знижується — до 3,5% проти 5,5% у 2021 році. Окрім того, повідомлялося, що ВВП закладають обсягом 5368 млрд; кредити - 529 млрд; погашення та обслуговування державного боргу - 560 млрд.