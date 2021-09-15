Уряд вже подав проект Держбюджету на 2022 рік до Ради - Марченко

Цитата:

“Уряд на виконання норм регламенту Верховної Ради та Бюджетного кодексу вчасно подав проект Бюджету на 2022 рік до парламенту”, — сказав Марченко.

Що було раніше

Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що згідно з проектом бюджету, доходи держбюджету у 2022 році становитимуть 1277 млрд гривень, що на 161 млрд гривень більше у порівнянні з 2021 роком. Витрати держбюджету сягнуть 1465 млрд гривень. Дефіцит бюджету - 188 млрд гривень. Таким чином, у відсотковому співвідношенні дефіцит бюджету знижується — до 3,5% проти 5,5% у 2021 році. Окрім того, повідомлялося, що ВВП закладають обсягом 5368 млрд; кредити - 529 млрд; погашення та обслуговування державного боргу - 560 млрд.