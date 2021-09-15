Правительство уже подало проект Госбюджета на 2022 года в Раду - Марченко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины вовремя подал проект Государственного бюджета Украины на 2022 год в Верховную Раду. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Правительство на выполнение норм регламента Верховной Рады и Бюджетного кодекса вовремя подало проект бюджета на 2022 год в парламент", - сказал Марченко.
Что было ранее
Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что согласно проекту бюджета, доходы госбюджета в 2022 году составят 1277 млрд гривен, что на 161 млрд гривен больше по сравнению с 2021 годом. Расходы госбюджета составят 1465 млрд гривен. Дефицит бюджета - 188 млрд гривен. Таким образом, в процентном соотношении дефицит бюджета снижается - до 3,5% против 5,5% в 2021 году. Кроме того, сообщалось, что ВВП закладывают в размере 5368 млрд; кредиты - 529 млрд; погашение и обслуживание государственного долга - 560 млрд.