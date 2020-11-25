Уряд вирішив продовжити виплати на дітей ФОПам

“Уряд ухвалив рішення про продовження виплат на дітей ФОПам, які вимушені обмежити свою роботу через карантин. Тобто, коли в родині підприємця є діти віком до 10 років, держава допомагатиме з їх забезпеченням. Буде виплачено приблизно 2 тис. грн на кожну дитину”, - написав глава уряду у Telegram-каналі.

Так, зі слів Шмигаля, всі заявки, які були подані у травні-серпні за цією програмою, будуть подовжені автоматично. Загальне фінансування для українських родин за цією програмою до кінця року складе фактично 1 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці квітня уряд схвалив виділення коштів із Фонду боротьби з COVID-19 для надання допомоги на дітей ФОП першої та другої групи.

Також нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував низку законопроектів щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

За словами Глави держави, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи — підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.