Правительство решило продолжить выплаты на детей для ФЛП
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял решение о продлении выплат на детей физическим лицам - предпринимателям (ФЛП), которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
"Правительство приняло решение о продлении выплат на детей ФЛП, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина. То есть, когда в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет, государство будет помогать с их обеспечением. Будет выплачено около 2 тыс. грн на каждого ребенка", - написал глава правительства в Telegram-канале.
Так, по словам Шмыгаля, все заявки, которые были поданы в мае-августе по этой программе, будут продлены автоматически. Общее финансирование для украинских семей по этой программе до конца года составит фактически 1 млрд грн.
Напомним, в конце апреля правительство одобрило выделение средств из Фонда борьбы с COVID-19 для оказания помощи на детей ФЛП первой и второй группы.
Также напомним, Президент Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал ряд законопроектов относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.
По словам Главы государства, разработанные законодательные инициативы, в частности, будут предусматривать, что физические лица - предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.