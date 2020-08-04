Уряд України зняв заборону на експорт масок і респіраторів - торговий представник

“Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт яка діяла у зв‘язку із коронавірусом. Це тиха, але важлива новина”, — написав Качка.

Він пояснив, що Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. “Уряд підтримав це рішення. Відтак 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений”, — йдеться у повідомленні за 3 серпня.

“Від початку карантину для мене було вкрай важливим щоб заборон не було взагалі, а якщо їх не можна було уникнути — то вони були найменшими. Тому я дико радію, що Україна їх ввела так мало (ЗІЗи і гречка), заборони були обгрунтовані і ми нарешті відмовилися від цієї практики”, — додав заступник очільника мінекономіки.

Як повідомляв УНН, в першій половині березня уряд України заборонив експорт товарів протиепідеміологічного призначення. Спочатку заборона діяла до 1 червня, проте пізніше була подовжена Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 73 158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1738 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.