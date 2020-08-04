Уряд України зняв заборону на експорт масок і респіраторів - торговий представник

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Заборону на експорт засобів індивідуального захисту, що діяла в Україні у зв‘язку із епідемією коронавірусом, знято. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільского господарства, торговий представник України Тарас Качка, передає УНН.

“Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт яка діяла у зв‘язку із коронавірусом. Це тиха, але важлива новина”, — написав Качка.

Він пояснив, що Мінекономіки і МОЗ дійшли згоди, що на сьогодні можна відійти від заборони до моніторингу експорту. “Уряд підтримав це рішення. Відтак 1 серпня строк дії заборони сплив і не був продовжений”, — йдеться у повідомленні за 3 серпня.

“Від початку карантину для мене було вкрай важливим щоб заборон не було взагалі, а якщо їх не можна було уникнути — то вони були найменшими. Тому я дико радію, що Україна їх ввела так мало (ЗІЗи і гречка), заборони були обгрунтовані і ми нарешті відмовилися від цієї практики”, — додав заступник очільника мінекономіки.

Як повідомляв УНН, в першій половині березня уряд України заборонив експорт товарів протиепідеміологічного призначення. Спочатку заборона діяла до 1 червня, проте пізніше була подовжена Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 73 158 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1738 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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