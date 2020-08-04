Правительство Украины сняло запрет на экспорт масок и респираторов - торговый представитель
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, действующей в Украине в связи с эпидемией коронавируса, снят. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНН.
“Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт действовавший в связи с коронавирусом. Это тихая, но важная новость”, — написал Качка.
Он пояснил, что Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета по мониторингу экспорта. “Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен”, — говорится в сообщении по 3 августа.
“С начала карантина для меня было крайне важным чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать — то они были наименьшими. Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало (средства индивидуальной защиты и гречка), запреты были обоснованы и мы наконец отказались от этой практики”, — добавил заместитель главы Минэкономики.
Как сообщал УНН, в первой половине марта правительство Украины запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения. Сначала запрет действовал до 1 июня, однако позже был продлен Кабинетом министров.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1738 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.