Уряд скасував карантинні зони та відсторонення від роботи невакцинованих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Кабінет міністрів України скасував встановлення карантинних зон залежно від епідемічної ситуації в областях, а також усунення від роботи невакцинованих працівників на період воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову від 26 березня № 372.
Цитата
"Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, крім періоду воєнного стану, введеного указом Президента України від 24 лютого 2022 року»,- йдеться в постанові.
Деталі
Так, на період воєнного стану:
• фізичним особам і суб’єктам господарювання рекомендувати дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19;
• фізичним особам рекомендувати забезпечити отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
• закладам охорони здоровʼя забезпечити готовність до реагування на спалахи COVID-19 в умовах воєнного стану
Окрім того, на період воєнного стану скасовано норму про усунення від роботи невакцинованих співробітників.
Доповнення
Верховна Рада ухвалила законопроект з роз'ясненнями, як працювати органам влади під час воєнного стану, зокрема і Кабміну у разі смерті чи зникнення міністрів.