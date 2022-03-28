Правительство отменило карантинные зоны и отстранение от работы непривитых

Цитата

"В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины или на территории Автономной Республики Крым, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, г. Киев, г. Севастополя устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, кроме периода военного положения, введенного указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года",- говорится в постановлении.

Детали

Так, на период военного положения:

* физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19;

* физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

* учреждениям здравоохранения обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

Кроме того, на период военного положения отменена норма об отстранении от работы непривитых сотрудников.

Дополнение

Верховная Рада приняла законопроект с разъяснениями, как работать органам власти во время военного положения, в том числе и Кабмину в случае смерти или исчезновения министров.