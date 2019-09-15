Уряд планує до 2 листопада подати доповнений проект Держбюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Доповнений законопроект про Держбюджет на 2020 рік попадуть до 2 листопада. Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми за жовтень з народними депутатами доопрацюємо цей законопроект про бюджет, щоб до 2 листопада ми отримали принципово нової якості проект державного бюджету на наступний рік”, - сказав Гончарук.
Нагадаємо, протягом наступних двох тижнів Кабінет міністрів України подасть до парламенту Програму діяльності уряду.
Як повідомляв УНН, Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР.