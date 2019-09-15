Правительство планирует до 2 ноября подать дополненный проект Госбюджета-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Дополненный законопроект о Госбюджете на 2020 год попадут до 2 ноября. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы за октябрь с народными депутатами доработаем этот законопроект о бюджете, чтобы до 2 ноября мы получили принципиально нового качества проект государственного бюджета на следующий год", - сказал Гончарук.
Напомним, в течение следующих двух недель Кабинет министров Украины подаст в парламент Программу деятельности правительства.
Как сообщал УНН, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.