Уряд досі не направив держбюджет у ВР: бюджетний комітет очікує документ найближчим часом

“Поки що, на даному етапі, нічого не надходило від уряду. Поки що не планується засідання щодо розгляду (держбюджету - ред.). Ми сподіваємось, що найближчим часом ми отримаємо необхідні матеріали, щоб розглянути”, - сказала Забуранна.

Як повідомляв УНН раніше, уряд 20 листопада не виніс на своє засідання проект Державного бюджету на 2021 рік до другого читання і не передав його у Верховну Раду.

Нагадаємо, раніше народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проект бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.

Додамо, у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді у грудні основне завдання парламенту вбачають в ухваленні держбюджету на 2021 рік. Проте “під ялинку” також можливо розглянуть інші законопроекти, зокрема, щодо вирішення питання з КСУ.

Парламентарі 5 листопада ухвалили у першому читанні законопроект про Державний бюджет на 2021 рік.