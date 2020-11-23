Уряд досі не направив держбюджет у ВР: бюджетний комітет очікує документ найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Наразі комітет Верховної Ради з питань бюджету не отримував доопрацьований урядом до другого читання проект Державного бюджету на 2021 рк, сподівається отримати найближчим часом. Про це в коментарі УНН розповіла член комітету, народний депутат Леся Забуранна.
“Поки що, на даному етапі, нічого не надходило від уряду. Поки що не планується засідання щодо розгляду (держбюджету - ред.). Ми сподіваємось, що найближчим часом ми отримаємо необхідні матеріали, щоб розглянути”, - сказала Забуранна.
Як повідомляв УНН раніше, уряд 20 листопада не виніс на своє засідання проект Державного бюджету на 2021 рік до другого читання і не передав його у Верховну Раду.
Нагадаємо, раніше народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проект бюджету України на 2021 рік не встигнуть ухвалити до 1 грудня.
Додамо, у фракції "Слуга народу" у Верховній Раді у грудні основне завдання парламенту вбачають в ухваленні держбюджету на 2021 рік. Проте “під ялинку” також можливо розглянуть інші законопроекти, зокрема, щодо вирішення питання з КСУ.
Парламентарі 5 листопада ухвалили у першому читанні законопроект про Державний бюджет на 2021 рік.