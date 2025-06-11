Уряд затвердив вимоги для закладів, які працюють із дітьми, щодо запобігання насильству - Мінсоцполітики

Уряд затвердив розроблену Міністерством соціальної політики Типову програму унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства соціальної політики України.

Деталі

Документ визначає обов’язкові до впровадження стандарти для всіх установ, що працюють із дітьми та молоддю: освітніх, культурних, медичних, спортивних, соціального захисту, молодіжних центрів, а також закладів оздоровлення та відпочинку.

Програма передбачає:

превентивні заходи – затвердження внутрішніх положень, інформування дітей та батьків, оцінка ризиків і заходи щодо їх усунення;

виявлення і реагування – алгоритми дій у разі виявлення насильства;

навчання персоналу – підвищення обізнаності працівників щодо запобігання жорстокому поводженню;

моніторинг реалізації – оцінка ефективності впроваджених заходів.

Україна для кожної дитини – це суспільство з нульовою толерантністю до будь-яких проявів насильства щодо дітей. Кожен працівник закладу або колективу, що працює з дітьми, повинен розуміти свою відповідальність за безпеку дітей і чітко знати, як саме він може захистити дитину від насильства - зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Додатково

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, провадження програми супроводжуватиметься роз’яснювальними заходами, які проводитимуть спільно з Державною службою України у справах дітей.

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