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Уряд затвердив вимоги для закладів, які працюють із дітьми, щодо запобігання насильству - Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 716 перегляди

Уряд затвердив програму для закладів, що працюють з дітьми, для запобігання насильству. Вона охоплює освітні, культурні, медичні та інші установи, і включає превентивні заходи, навчання персоналу.

Уряд затвердив вимоги для закладів, які працюють із дітьми, щодо запобігання насильству - Мінсоцполітики

Уряд затвердив розроблену Міністерством соціальної політики Типову програму унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства соціальної політики України.

Деталі

Документ визначає обов’язкові до впровадження стандарти для всіх установ, що працюють із дітьми та молоддю: освітніх, культурних, медичних, спортивних, соціального захисту, молодіжних центрів, а також закладів оздоровлення та відпочинку.

Програма передбачає:

  • превентивні заходи – затвердження внутрішніх положень, інформування дітей та батьків, оцінка ризиків і заходи щодо їх усунення;
    • виявлення і реагування – алгоритми дій у разі виявлення насильства;
      • навчання персоналу – підвищення обізнаності працівників щодо запобігання жорстокому поводженню;
        • моніторинг реалізації – оцінка ефективності впроваджених заходів.

          Україна для кожної дитини – це суспільство з нульовою толерантністю до будь-яких проявів насильства щодо дітей. Кожен працівник закладу або колективу, що працює з дітьми, повинен розуміти свою відповідальність за безпеку дітей і чітко знати, як саме він може захистити дитину від насильства

          - зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

          Додатково

          Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, провадження програми супроводжуватиметься роз’яснювальними заходами, які проводитимуть спільно з Державною службою України у справах дітей.

          Кабмін затвердив програму для захисту дітей від насильства: що передбачено06.06.25, 12:46 • 2018 переглядiв

          Андрій Кулик

          Андрій Кулик

          Суспільство
          Міністерство соціальної політики України
          Україна
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