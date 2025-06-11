Правительство утвердило требования для учреждений, работающих с детьми, по предотвращению насилия - Минсоцполитики

$41.560.06
47.500.13
ukenru
“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям
Эксклюзив
13:57 • 3496 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
12:47 • 13430 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
12:09 • 20931 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 35241 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 60343 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 100221 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 62929 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 86776 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 61713 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 62272 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.3м/с
56%
748мм
Популярные новости

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

11 июня, 06:12 • 54025 просмотра

Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

11 июня, 06:47 • 49851 просмотра

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

08:51 • 81000 просмотра

ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

09:53 • 25694 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 47934 просмотра
публикации

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 48062 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 100246 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 307050 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 293342 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 260605 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 41771 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 51677 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 77824 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 59571 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 93657 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

Правительство утвердило требования для учреждений, работающих с детьми, по предотвращению насилия - Минсоцполитики

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Правительство утвердило программу для учреждений, работающих с детьми, для предотвращения насилия. Она охватывает образовательные, культурные, медицинские и другие учреждения, и включает превентивные меры, обучение персонала.

Правительство утвердило требования для учреждений, работающих с детьми, по предотвращению насилия - Минсоцполитики

Правительство утвердило разработанную Министерством социальной политики Типовую программу предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства социальной политики Украины.

Детали

Документ определяет обязательные к внедрению стандарты для всех учреждений, работающих с детьми и молодежью: образовательных, культурных, медицинских, спортивных, социальной защиты, молодежных центров, а также учреждений оздоровления и отдыха.

Программа предусматривает:

  • превентивные меры – утверждение внутренних положений, информирование детей и родителей, оценка рисков и меры по их устранению;
    • выявление и реагирование – алгоритмы действий в случае выявления насилия;
      • обучение персонала – повышение осведомленности работников о предотвращении жестокого обращения;
        • мониторинг реализации – оценка эффективности внедренных мер.

          Украина для каждого ребенка – это общество с нулевой толерантностью к любым проявлениям насилия в отношении детей. Каждый работник учреждения или коллектива, работающего с детьми, должен понимать свою ответственность за безопасность детей и четко знать, как именно он может защитить ребенка от насилия

          - отметила министер социальной политики Оксана Жолнович.

          Дополнительно

          Согласно сообщению Минсоцполитики, внедрение программы будет сопровождаться разъяснительными мероприятиями, которые будут проводиться совместно с Государственной службой Украины по делам детей.

          Кабмин утвердил программу для защиты детей от насилия: что предусмотрено06.06.25, 12:46 • 2018 просмотров

          Андрей Кулик

          Андрей Кулик

          Общество
          Министерство социальной политики Украины
          Украина
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9