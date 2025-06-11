Правительство утвердило требования для учреждений, работающих с детьми, по предотвращению насилия - Минсоцполитики

Правительство утвердило разработанную Министерством социальной политики Типовую программу предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства социальной политики Украины.

Детали

Документ определяет обязательные к внедрению стандарты для всех учреждений, работающих с детьми и молодежью: образовательных, культурных, медицинских, спортивных, социальной защиты, молодежных центров, а также учреждений оздоровления и отдыха.

Программа предусматривает:

превентивные меры – утверждение внутренних положений, информирование детей и родителей, оценка рисков и меры по их устранению;

выявление и реагирование – алгоритмы действий в случае выявления насилия;

обучение персонала – повышение осведомленности работников о предотвращении жестокого обращения;

мониторинг реализации – оценка эффективности внедренных мер.

Украина для каждого ребенка – это общество с нулевой толерантностью к любым проявлениям насилия в отношении детей. Каждый работник учреждения или коллектива, работающего с детьми, должен понимать свою ответственность за безопасность детей и четко знать, как именно он может защитить ребенка от насилия - отметила министер социальной политики Оксана Жолнович.

Дополнительно

Согласно сообщению Минсоцполитики, внедрение программы будет сопровождаться разъяснительными мероприятиями, которые будут проводиться совместно с Государственной службой Украины по делам детей.

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