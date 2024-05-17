Уряд схвалив створення Координаційної ради для управління Національним військовим меморіальним кладовищем
Київ • УНН
Уряд створює Координаційну раду для управління Національним військовим меморіальним кладовищем, організації поховань, вшанування пам'яті загиблих воїнів та вдосконалення нормативно-правової бази кладовища.
На сьогоднішньому урядовому засіданні було створено Координаційну раду для управління Національним військовим меморіальним кладовищем. Рада співпрацюватиме з виконавчою владою для організації поховань та увічнення пам'яті загиблих, а також працюватиме над вдосконаленням нормативної бази кладовища. Про це повідомило Мінветеранів, пише УНН.
Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну для ефективної взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та організаціями
Члени Координаційної ради, у співпраці з виконавчими органами, займатимуться організацією заходів для вшанування пам'яті загиблих, а також процесами поховання та перепоховання на Національному кладовищі. Вони координуватимуть дії влади і вирішуватимуть поточні проблеми кладовища. Також розроблятимуть зміни до законодавства, щоб покращити функціонування кладовища.
Роботу Ради буде організовувати Міністерство у справах ветеранів за участю міністра, як голови Координаційної ради, та іншими посадовцями, включно з директором державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".
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Національне військове меморіальне кладовище: який вигляд матимуть пам'ятники09.05.24, 14:31 • 16883 перегляди