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Уряд схвалив створення Координаційної ради для управління Національним військовим меморіальним кладовищем

Уряд схвалив створення Координаційної ради для управління Національним військовим меморіальним кладовищем

Київ • УНН

 • 15083 перегляди

Уряд створює Координаційну раду для управління Національним військовим меморіальним кладовищем, організації поховань, вшанування пам'яті загиблих воїнів та вдосконалення нормативно-правової бази кладовища.

На сьогоднішньому урядовому засіданні було створено Координаційну раду для управління Національним військовим меморіальним кладовищем. Рада співпрацюватиме з виконавчою владою для організації поховань та увічнення пам'яті загиблих, а також працюватиме над вдосконаленням нормативної бази кладовища. Про це повідомило Мінветеранів, пише УНН.

Координаційна рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну для ефективної взаємодії між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та організаціями

- пояснив заступник Міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов.

Члени Координаційної ради, у співпраці з виконавчими органами, займатимуться організацією заходів для вшанування пам'яті загиблих, а також процесами поховання та перепоховання на Національному кладовищі. Вони координуватимуть дії влади і вирішуватимуть поточні проблеми кладовища. Також розроблятимуть зміни до законодавства, щоб покращити функціонування кладовища.

Роботу Ради буде організовувати Міністерство у справах ветеранів за участю міністра, як голови Координаційної ради, та іншими посадовцями, включно з директором державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Нагадаємо

Архітектори Національного військового меморіального кладовища в Україні вирішили, що пам'ятник невідомим захисникам має мати вигляд лицаря в обладунках, відмовившись від більш традиційного образу з використанням порожнього шолома.

Національне військове меморіальне кладовище: який вигляд матимуть пам'ятники09.05.24, 14:31 • 16883 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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