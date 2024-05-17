В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги
На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Правительство одобрило создание Координационного совета для управления Национальным военным мемориальным кладбищем
Правительство создает Координационный совет для управления Национальным военным мемориальным кладбищем, организации захоронений, чествования памяти погибших воинов и совершенствования нормативно-правовой базы кладбища.
"UA - Ukrainian Abroad": в Украине запускают платформу для объединения украинской молодежи за рубежом
Министерство иностранных дел Украины, подкомитет Верховной Рады Украины по вопросам высшего образования и молодежные организации начинают проект "UA - украинцы за границей", призванный объединить украинскую молодежь за границей через глобальную координационную платформу.
Взрывы в Одессе: предварительно, известно о трех пострадавших
Три человека получили ранения в результате вражеского обстрела в Одессе и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, сообщил мэр города.
Вражеские обстрелы Донецкой области: Красногоровка подверглась массированному удару, 3 погибших
По меньшей мере 3 человека погибли и 2 получили ранения в результате обстрелов в Донецкой области, причем Красногоровка подверглась сильному обстрелу, что привело к гибели 3 человек, а в Часовом Яру и Багатыре Великоновоселковской громады ранения получили по 1 человеку.
Марченко обсудил с послами стран G7 реформу оплаты труда госслужащих
Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с послами G7 правительственную реформу оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей, направленную на обеспечение предсказуемости, прозрачности и достойной заработной платы для привлечения профессионалов к работе в государственных органах.
Третий взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги
В Одессе слышали еще один взрыв, уже третий по счету, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов на фоне воздушной тревоги.
На Броварском проспекте в столице смертельное ДТП: погиб маленький ребенок, в тяжелом состоянии мужчина и беременная женщина
В результате смертельного дорожно-транспортного происшествия на Броварском проспекте в Киеве погиб 1,5-летний ребенок, а беременная женщина и мужчина в тяжелом состоянии оказались в больнице, начато досудебное расследование.
Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13
Два человека погибли и 13 получили ранения, из них 4 в тяжелом состоянии, в результате российских ударов по Харькову.
В Одессе на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы
В Одессе прогремели взрывы, что заставило мэра и областные власти призвать жителей города укрыться в укрытиях во время воздушной тревоги.
россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления
россия усиливает вербовку и финансирование иностранных "журналистов, блогеров и молодежи" через свое агентство "россотрудничество" для освещения войны в Украине способом, соответствующим российским интересам, потратив на это более 230 миллионов рублей только за 4 месяца 2024 года.