Правительство одобрило создание Координационного совета для управления Национальным военным мемориальным кладбищем

На сегодняшнем правительственном заседании был создан Координационный совет для управления Национальным военным мемориальным кладбищем. Совет будет сотрудничать с исполнительной властью для организации захоронений и увековечения памяти погибших, а также работать над совершенствованием нормативной базы кладбища. Об этом сообщило Минветеранов, пишет УНН.

Координационный совет является временным консультативно-совещательным органом Кабмина для эффективного взаимодействия между органами исполнительной власти, местного самоуправления, общественными объединениями и организациями - пояснил заместитель Министра по делам ветеранов Украины Фархад Фархадов.

Члены Координационного совета, в сотрудничестве с исполнительными органами, будут заниматься организацией мероприятий для чествования памяти погибших, а также процессами захоронения и перезахоронения на Национальном кладбище. Они будут координировать действия власти и решать текущие проблемы кладбища. Также будут разрабатывать изменения в законодательство, чтобы улучшить функционирование кладбища.

Работу Совета будет организовывать Министерство по делам ветеранов с участием министра, как председателя Координационного совета, и другими должностными лицами, включая директора государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище".

Напомним

Архитекторы Национального военного мемориального кладбища в Украине решили, что памятник неизвестным защитникам должен иметь вид рыцаря в доспехах, отказавшись от более традиционного образа с использованием пустого шлема.

Национальное военное мемориальное кладбище: как будут выглядеть памятники