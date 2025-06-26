Уряд полегшив роботу переміщених держорганів: деталі
Київ • УНН
Уряд України ухвалив зміни, що дозволять переміщеним державним органам продовжувати надавати публічні послуги. Тепер релоковані органи зможуть працювати з ключовими державними реєстрами.
Кабмін ухвалив зміни, що дозволять переміщеним державним органам продовжувати надавати публічні послуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції України.
Деталі
Кабінет Міністрів затвердив зміни до постанови від 6 березня 2022 року №209
Ці зміни забезпечать можливість надання публічних послуг органами влади, які були релоковані з окупованих територій чи зон бойових дій
Тепер переміщені органи зможуть працювати з ключовими державними реєстрами, зокрема з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, Державним реєстром речових прав на нерухомість та Реєстром актів цивільного стану.
Також вдосконалено механізм надання доступу до реєстрів користувачам, які мають право на отримання інформації в автоматизованому режимі
Кабмін збільшив чисельність працівників Мінрозвитку та зменшив чисельність різних держорганів21.01.25, 16:02 • 24544 перегляди