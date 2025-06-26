Уряд полегшив роботу переміщених держорганів: деталі

Кабмін ухвалив зміни, що дозволять переміщеним державним органам продовжувати надавати публічні послуги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції України.

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Кабінет Міністрів затвердив зміни до постанови від 6 березня 2022 року №209

Ці зміни забезпечать можливість надання публічних послуг органами влади, які були релоковані з окупованих територій чи зон бойових дій – йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Тепер переміщені органи зможуть працювати з ключовими державними реєстрами, зокрема з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, Державним реєстром речових прав на нерухомість та Реєстром актів цивільного стану.

Також вдосконалено механізм надання доступу до реєстрів користувачам, які мають право на отримання інформації в автоматизованому режимі – додали у Міністерстві.

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