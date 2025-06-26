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Правительство упростило работу перемещенных госорганов: детали

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Правительство Украины одобрило изменения, которые позволят перемещенным государственным органам продолжать предоставлять публичные услуги. Теперь релоцированные органы смогут работать с ключевыми государственными реестрами.

Правительство упростило работу перемещенных госорганов: детали

Кабмин принял изменения, которые позволят перемещенным государственным органам продолжать предоставлять публичные услуги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.

Детали

Кабинет Министров утвердил изменения в постановление от 6 марта 2022 года №209

Эти изменения обеспечат возможность предоставления публичных услуг органами власти, которые были релоцированы с оккупированных территорий или зон боевых действий

– говорится в сообщении Минюста.  

Теперь перемещенные органы смогут работать с ключевыми государственными реестрами, в частности с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, Государственным реестром вещных прав на недвижимость и Реестром актов гражданского состояния.

Также усовершенствован механизм предоставления доступа к реестрам пользователям, имеющим право на получение информации в автоматизированном режиме

– добавили в Министерстве.  

Кабмин увеличил численность работников Минразвития и уменьшил численность различных госорганов21.01.25, 16:02 • 24543 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политика
Министерство юстиции Украины
Украина
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