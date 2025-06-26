Правительство упростило работу перемещенных госорганов: детали

Кабмин принял изменения, которые позволят перемещенным государственным органам продолжать предоставлять публичные услуги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.

Детали

Кабинет Министров утвердил изменения в постановление от 6 марта 2022 года №209

Эти изменения обеспечат возможность предоставления публичных услуг органами власти, которые были релоцированы с оккупированных территорий или зон боевых действий – говорится в сообщении Минюста.

Теперь перемещенные органы смогут работать с ключевыми государственными реестрами, в частности с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, Государственным реестром вещных прав на недвижимость и Реестром актов гражданского состояния.

Также усовершенствован механизм предоставления доступа к реестрам пользователям, имеющим право на получение информации в автоматизированном режиме – добавили в Министерстве.

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