Уражено пункт базування військових рф на території Новоазовської ВЕС: є поранені окупанти - Андрющенко
Київ • УНН
На території Новоазовської вітроелектростанції в селі Безіменне Донецької області було завдано удару по російській військовій базі, що призвело до постраждалих серед окупантів та пожежі.
У ніч на 1 липня було уражено пункт базування російських військових на території Новоазовської вітроелектростанції, що розташована у селі Безіменне Донецької області. Є постраждалі серед окупантів, зайнялась пожежа. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
Сьогодні о 3:30 було в Новоазовському районі було уражено пункт базування російських військових на території Новоазовської ВЕС - помічено червоним. Дванадцять окупантів з пораненнями різного ступеню було відправлено до шпиталю в Новоазовськ, а згодом через брак персоналу - в Таганрог
За його словами, внаслідок падіння уламків від ворожої ППО (позначено "2") зайнялась пожежа в полях, яку до обіду було локалізовано.
Також, як повідомив Андрющенко, надійшла інформація про ураження бази зі штабом безпосередньо в с.Безіменне (позначено "3"). Зранку для ліквідації наслідків було підігнано додаткові підрозділи з великою кількістю автотранспорту. Рух сторонніх всередину селища було обмежено, через що встановити конкретні наслідки на зараз немає можливості.
В цілому, за словами Андрющенка, пролунало 6 вибухів, три з яких - робота ворожої ППО в районі.
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