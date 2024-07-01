В ночь на 1 июля был поражен пункт базирования российских военных на территории Новоазовской ветроэлектростанции, расположенной в селе Безымянное Донецкой области. Есть пострадавшие среди оккупантов, возник пожар. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Сегодня в 3:30 было в Новоазовском районе был поражен пункт базирования российских военных на территории Новоазовской ВЭС - помечено красным. Двенадцать оккупантов с ранениями различной степени были отправлены в госпиталь в Новоазовск, а затем из-за нехватки персонала - в Таганрог - написал Андрющенко в Telegram.

По его словам, в результате падения обломков от вражеской ПВО (обозначено "2") загорелся пожар в полях, который до обеда был локализован.

Также, как сообщил Андрющенко, поступила информация о поражении базы со штабом непосредственно в с.Безымянное (обозначено "3"). Утром для ликвидации последствий были подогнаны дополнительные подразделения с большим количеством автотранспорта. Движение посторонних внутрь поселка было ограничено, из-за чего установить конкретные последствия на данный момент нет возможности.

В целом, по словам Андрющенко, прозвучало 6 взрывов, три из которых - работа вражеской ПВО в районе.

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