Уночі ППО знищила понад 30 російських "шахедів" - Гуменюк

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Речниця ОК "Південь" зазначила, що ворог не припиняє атак й пошуку нових тактик, зокрема масованих.

"Ворог спрямовував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі на центральні напрямки. Підсумки атаки ще підбиваються", - зазначила вона.

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Також вночі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливий новий рекорд по кількості збитих дронів: "Сьогодні, можливо, буде рекорд по збитим шахідам".

Нагадаємо

У небі над Черкаською обастю працювали сили протиповітряної оборони по ворожим цілям.