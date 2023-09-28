Уночі ППО знищила понад 30 російських "шахедів" - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Під час нічної ворожої атаки БПЛА на Україну силами протиповітряної оборони було знищено понад 30 дронів. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, пише УНН.
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Речниця ОК "Південь" зазначила, що ворог не припиняє атак й пошуку нових тактик, зокрема масованих.
"Ворог спрямовував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі на центральні напрямки. Підсумки атаки ще підбиваються", - зазначила вона.
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Також вночі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливий новий рекорд по кількості збитих дронів: "Сьогодні, можливо, буде рекорд по збитим шахідам".
Нагадаємо
У небі над Черкаською обастю працювали сили протиповітряної оборони по ворожим цілям.