Ночью ПВО уничтожила более 30 российских "шахедов" - Гуменюк

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во время ночной вражеской атаки БПЛА на Украину силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30 дронов. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Цитата 

Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что враг не прекращает атак и поиска новых тактик, в том числе массированных.

"Враг направлял ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе на центральные направления. Итоги атаки еще подводятся", - отметила она.

Дополнение

Также ночью глава Николаевской ОГА Виталий Ким анонсировал возможный новый рекорд по количеству сбитых дронов: "Сегодня, возможно, будет рекорд по сбитым шахидам".

Напомним

В небе над Черкасской обастью работали силы противовоздушной обороны по вражеским целям.

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