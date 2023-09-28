Ночью ПВО уничтожила более 30 российских "шахедов" - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во время ночной вражеской атаки БПЛА на Украину силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30 дронов. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
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Пресс-секретарь ОК "Юг" отметила, что враг не прекращает атак и поиска новых тактик, в том числе массированных.
"Враг направлял ударные беспилотники в разных направлениях, в том числе на центральные направления. Итоги атаки еще подводятся", - отметила она.
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Также ночью глава Николаевской ОГА Виталий Ким анонсировал возможный новый рекорд по количеству сбитых дронов: "Сегодня, возможно, будет рекорд по сбитым шахидам".
Напомним
В небе над Черкасской обастью работали силы противовоздушной обороны по вражеским целям.