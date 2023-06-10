Унаслідок ворожої атаки на Одесу 290 квартир постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. В Одесі в результаті атаки дронів в ніч на 10 червня від вибухової хвилі постраждало 290 квартир у 11 будинках, повідомляють органи влади міста у Telegram, пише УНН.
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Протягом сьогоднішнього дня комунальні служби ліквідовували наслідки: знімали аварійні фасадні елементи, віконні рами, прибирали скло, аварійні дерева, затягували вікна плівкою, вивозили сміття. До робіт було залучено 15 одиниць техніки та понад 100 співробітників.
Силами КП «Міськсвітло» відновлено вуличне освітлення, ще ряд опор потребують заміни. КП «Міськзелентрест» прибрав 15 аварійних дерев. Співробітники муніципальної служби працювали на фасадах, знімаючи зруйновані вікна, рами, решітки балконів.
Вивезено 230 тонн зруйнованих елементів.
Нагадаємо
Завтра в Одесі - день жалоби.
Під час ворожої нічної атаки на Україну сили протиповітряної оборони на Одещині збили 8 дронів та 2 російські ракети.