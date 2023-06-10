В Одесі 11 червня оголошено днем жалоби
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Завтра в Одесі - день жалоби. Як повідомили у міській раді, на будівлях приспустять прапори, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час чергової атаки, яка сталась у ніч на 10 червня, передає УНН.
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"З метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України, у зв’язку із трагедією, яка сталася в ніч з 9 на 10 червня 2023 року внаслідок ворожої атаки на місто Одесу та призвела до загибелі людей,
11 червня 2023 року оголошено днем жалоби у місті Одесі", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Як повідомили у міській раді, на будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.
Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.
Відповідне розпорядження підписав мер Одеси Геннадій Труханов.
Нагадаємо
Через ворожу атаку на селище на узбережжі Чорного моря у Білгород-Дністровському районі Одещини постраждало 6 людей, серед яких 2 дітей. В Одесі троє людей загинуло, 25 постраждало, двоє з яких - діти.