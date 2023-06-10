В Одессе 11 июня объявлено днем траура

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"С целью чествования памяти погибших в условиях полномасштабной военной агрессии российской федерации против Украины, в связи с трагедией, которая произошла в ночь с 9 на 10 июня 2023 года в результате вражеской атаки на город Одессу и привела к гибели людей,

11 июня 2023 года объявлено днем траура в городе Одессе", - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщили в городском совете, на зданиях исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского совета будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним

Из-за вражеской атаки на поселок на побережье Черного моря в Белгород-Днестровском районе Одесской области пострадали 6 человек, среди которых 2 детей. В Одессе три человека погибли, 25 пострадали, двое из которых - дети.