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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В результате вражеской атаки на Одессу 290 квартир пострадали

Киев • УНН

 • 261781 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В Одессе в результате атаки дронов в ночь на 10 июня от взрывной волны пострадало 290 квартир в 11 домах, сообщают органы власти города в Telegram, пишет УНН.

В результате вражеской атаки на Одессу 290 квартир пострадали

Детали 

В течение сегодняшнего дня коммунальные службы ликвидировали последствия: снимали аварийные фасадные элементы, оконные рамы, убирали стекла, аварийные деревья, затягивали окна пленкой, вывозили мусор. К работам было привлечено 15 единиц техники и более 100 сотрудников. 

Силами КП «Горсвет» восстановлено уличное освещение, еще ряд опор требуют замены. КП «Горзелентрест» убрал 15 аварийных деревьев. Сотрудники муниципальной службы работали на фасадах, снимая разрушенные окна, рамы, решетки балконов. 

Вывезено 230 тонн разрушенных элементов.

Напомним

Завтра в Одессе - день траура.

Во время вражеской ночной атаки на Украину силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили 8 дронов и 2 российские ракеты.

Украинские Национальные Новости

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