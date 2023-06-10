В результате вражеской атаки на Одессу 290 квартир пострадали

Детали

В течение сегодняшнего дня коммунальные службы ликвидировали последствия: снимали аварийные фасадные элементы, оконные рамы, убирали стекла, аварийные деревья, затягивали окна пленкой, вывозили мусор. К работам было привлечено 15 единиц техники и более 100 сотрудников.

Силами КП «Горсвет» восстановлено уличное освещение, еще ряд опор требуют замены. КП «Горзелентрест» убрал 15 аварийных деревьев. Сотрудники муниципальной службы работали на фасадах, снимая разрушенные окна, рамы, решетки балконов.

Вывезено 230 тонн разрушенных элементов.

Напомним

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