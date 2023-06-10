Над Одещиною сили ППО знищили 8 дронів та 2 ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Під час ворожої нічної атаки на Україну сили протиповітряної оборони на Одещині збили 8 дронів та 2 російські ракети, повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.
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На Одещині ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали 3 людей.
Наразі відомо про 26 поранених внаслідок російської атаки, серед них двоє дітей та вагітна жінка.
Нагадаємо
Під час нічної ворожої атаки уламки збитого БПЛА потрапили у будинок в Одесі. Також поряд з будинком утворилась вирва.