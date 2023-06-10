Над Одесской областью силы ПВО уничтожили 8 дронов и 2 ракеты

Детали

В Одесской области ракета попала в побережье. От обломков и взрывной волны пострадали 3 человека.

Известно о 26 раненых в результате российской атаки, среди них двое детей и беременная женщина.

Напомним

Во время ночной вражеской атаки обломки сбитого БПЛА попали в дом в Одессе. Также рядом с домом образовалась воронка.