Над Одесской областью силы ПВО уничтожили 8 дронов и 2 ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Во время вражеской ночной атаки на Украину силы противовоздушной обороны в Одесской области сбили 8 дронов и 2 российские ракеты, сообщает нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.
Детали
В Одесской области ракета попала в побережье. От обломков и взрывной волны пострадали 3 человека.
Известно о 26 раненых в результате российской атаки, среди них двое детей и беременная женщина.
Напомним
Во время ночной вражеской атаки обломки сбитого БПЛА попали в дом в Одессе. Также рядом с домом образовалась воронка.