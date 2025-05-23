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Мі-8

Умєров повідомив, що в списки на обмін "1000 на 1000" включені і бійці "Азову"

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Міністр оборони повідомив, що у списках на обмін з росією є бійці "Азову" та цивільні. Україна розпочала перший етап обміну полоненими.

Умєров повідомив, що в списки на обмін "1000 на 1000" включені і бійці "Азову"

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у списках на обмін полоненими з росією у форматі "1000 на 1000" є військовослужбовці всіх складових Сил оборони, в які включені і бійці "Азову", а також цивільні особи. Про це Умєров повідомив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Деталі

Перш за все, в цьому обміні на даний момент є військовополонені та цивільні особи. Ми працюємо з усіма категоріями, з усіма складовими Сил оборони, тому вони включені. І ми працюємо над тим, щоб завершити перший етап. Це 1 000 осіб

- сказав Умєров.

Міністр оборони також наголосив, що йде робота над звільненням усіх категорій полонених - від цивільних до військовополонених, а також політичних в'язнів.

Доповнення

Міністр оборони Умєров заявив, що сьогодні Україна розпочала перший крок обміну полоненими з росією, і наступні два дні пройдуть ще обміни.

Україна здійснила обмін полоненими та повернула 390 людей. За словами Володимира Зеленського, обмін буде продовжено цими вихідними, як і було домовлено в Туреччині.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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