Улюблений прийом роспропагандистів: у РНБО різко відреагували на фейки про "влучання ракет ПВО у житлові будинки" столиці
Київ • УНН
Російські Telegram-канали поширили фейкову новину про те, що українські ракети ППО влучили в житлові будинки в Києві. Центр дезінформації РНБО спростував заяви роспропаганди.
Російські Telegram-канали запустили фейк, що нібито ракети української ППО "влучали у житлові будинки столиці". Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує цю інформацію, наголошуючи, що руйнування є наслідками російського ракетного обстрілу, пише УНН.
Як йдеться в повідомленні, прокремлівські Telegram-канали поширюють інформацію про те, що під час ранкового обстрілу росією території України, зокрема Києва, ракети української ППО "влучали у житлові будинки столиці".
"Насправді руйнування на Київщині є наслідками російського ракетного обстрілу, про що пропагандисти воліють мовчати. Звинувачувати Україну в обстрілах житлових будинків - це улюблений прийом роспропагандистів, коли їхні неякісні та неточні ракети (або уламки) руйнують житлові будинки чи вбивають цивільних людей", - зазначаються в Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо
У Харкові з-під завалів пошкодженого внаслідок атаки рф будинку деблокували тіло 21-річної жінки. Таким чином кількість жертв атаки російських військ на Харків зросла до шести.
Також у Харкові відомо про 62 постраждалих, серед яких восьмеро дітей.
У Києві внаслідок ранкової ворожої атаки є пошкодження у чотирьох районах, відомо про одну загиблу та чотирьох поранених людей.