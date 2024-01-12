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Любимый прием роспропагандистов: в СНБО резко отреагировали на фейки о "попадании ракет ПВО в жилые дома" столицы

Любимый прием роспропагандистов: в СНБО резко отреагировали на фейки о "попадании ракет ПВО в жилые дома" столицы

Киев • УНН

 • 2942 просмотра

Российские Telegram-каналы распространили фейковую новость о том, что украинские ракеты ПВО попали в жилые дома в Киеве. Центр дезинформации СНБО опроверг заявления роспропаганды.

Российские Telegram-каналы запустили фейк, что якобы ракеты украинской ПВО "попадали в жилые дома столицы". Центр противодействия дезинформации при СНБО опровергает эту информацию, подчеркивая, что разрушения являются последствиями российского ракетного обстрела, пишет УНН.

Как говорится в сообщении, прокремлевские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что во время утреннего обстрела Россией территории Украины, в частности Киева, ракеты украинской ПВО "попадали в жилые дома столицы".

"На самом деле разрушения на Киевщине являются последствиями российского ракетного обстрела, о чем пропагандисты предпочитают молчать. Обвинять Украину в обстрелах жилых домов - это любимый прием роспропагандистов, когда их некачественные и неточные ракеты (или обломки) разрушают жилые дома или убивают гражданских людей", - отмечаются в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

В Харькове из-под завалов поврежденного в результате атаки рф дома деблокировали тело 21-летней женщины. Таким образом количество жертв атаки российских войск на Харьков возросло до шести.

Также в Харькове известно о 62 пострадавших, среди которых восемь детей.

В Киеве в результате утренней вражеской атаки есть повреждения в четырех районах, известно об одной погибшей и четырех раненых людях.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война

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