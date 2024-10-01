"Укрзалізниця" відкрила спеціальний сайт для підтримки ветеранів-залізничників
Київ • УНН
У ветеранській політиці АТ «Укрзалізниця» чітко визначені всі процедури, яких мають дотримуватися HR-спеціалісти під час прийняття ветеранів на роботу та їх повернення до трудової діяльності.
"Укрзалізниця" запустила спеціальний сайт для підтримки ветеранів-залізничників, щоб допомогти їм реабілітуватися та безперешкодно інтегруватися в цивільне життя після служби. Пише УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Наразі 10 579 працівників "Укрзалізниці" боронять країну у лавах Збройних Сил України, а 1 441 вже повернулися до роботи. На жаль, 570 залізничників загинули, виконуючи свій військовий обов'язок.
Для того, щоб ветерани-залізничники, які повертаються з фронту, могли отримати необхідну реабілітацію, адаптуватися та безперешкодно інтегруватися в цивільне життя, "Укрзалізниця" запустила новий інформаційний портал. На новому сайті зібрано всю необхідну інформацію для успішного працевлаштування та адаптації ветеранів "Укрзалізниці" після служби в армії.
З 2014 року наші залізничники стають на захист держави в складі Збройних Сил України. Лише з 2022 року понад 13 000 працівників "Укрзалізниці" долучилися до війська. Ми пишаємося їхньою мужністю та стійкістю і високо цінуємо їхній військовий досвід, почуття справедливості, лідерські якості та здатність досягати результатів у команді. Вони — герої, і ми з нетерпінням чекаємо їхнього повернення до "Укрзалізниці". Прагнемо зробити все можливе, щоб вони відчували себе комфортно та захищено: створюємо безбар'єрне середовище, де їх поважають і розуміють, відкриваємо нові можливості для їхнього професійного зростання. "Укрзалізниця" також відкрита для кожного захисника і захисниці, хто прагне стати частиною нашої залізничної родини
На новому ресурсі представлені наступні розділи:
- ветеранська політика компанії;
- покроковий процес повернення ветеранів на роботу;
- програми підтримки;
- корисні ресурси для лікування та реабілітації.
У ветеранській політиці АТ "Укрзалізниця" чітко визначені всі процедури, яких мають дотримуватися HR-спеціалісти під час прийняття ветеранів на роботу та їх повернення до трудової діяльності. Ветеранів підтримують на кожному етапі, допомагаючи адаптуватися до робочого середовища, облаштувати робоче місце або навіть знайти нову роботу у разі поранення.
Також створена мапа "Шлях ветерана", яка містить покрокові інструкції для залізничників-військових, починаючи з моменту їх служби й до повернення до цивільного життя.
Переглянути, як працює сайт підтримки можна за посиланням.
Нагадаємо
"Укрзалізниця" презентувала ветеранам, медичним хабам, громадським організаціям проєкт унікального вагона для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним.