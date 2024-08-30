"Укрзалізниця" презентувала проєкт інклюзивного вагона для групових перевезень на кріслах колісних

У п'ятницю, 30 серпня, "Укрзалізниця" презентувала ветеранам, медичним хабам, громадським організаціям проєкт унікального вагона для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним. Про це пише УНН з посиланням на УЗ.

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Попередньо у вагоні буде 4 окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супроводжуючі. Проєктування та виготовлення цього вагона буде проходити у співпраці з громадськими організаціями та людьми, які безпосередньо користуватимуться цією послугою.

Укрзалізниця системно поповнює парк пасажирськими вагонами, які мають купе для перевезення людей на кріслах колісних та інші зручності для комфортної подорожі. Наразі ми маємо вже 50 таких вагонів. А сьогодні презентуємо новий проєкт – унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на кріслах колісних на реабілітацію, відпочинок, змагання або просто подорожувати. Повністю його обладнаємо на власних потужностях компанії. Перший такий вагон плануємо випустити наступного року – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Також у купе цього вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло.

Окрім того, у вагону буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв'язку. Передбачені й спеціальні спальні місця для супровідників, які не відрізняються від звичайного місця в купе.

Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на кріслі колісному. Тамбур, вхідна група та інший простір матиме параметри для зручного пересування на кріслі колісному.

Звичайно, буде і система кондиціювання повітря, комбінована система опалення та інші вже звичні для модернізованих вагонів елементи.

Нагадаємо

У швидкісних поїздах та на вокзалах Києва і Львова з'явились оповіщення жестовою мовою. Це частина стратегії безбар'єрності "Укрзалізниці", яка включає модернізацію вокзалів та нові послуги для людей з інвалідністю.