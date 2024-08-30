«Укрзализныця» представила проект инклюзивного вагона для групповых перевозок на креслах колесных

В пятницу, 30 августа, «Укрзализныця» представила ветеранам, медицинским хабам, общественным организациям проект уникального вагона для групповых перевозок пассажиров, которые пользуются креслом колесным. Об этом пишет УНН со ссылкой на УЗ.

Детали

Предварительно в вагоне будет 4 отдельных купе, в каждом из которых смогут удобно путешествовать два человека на креслах колесных и их сопровождающие. Проектирование и изготовление этого вагона будет проходить в сотрудничестве с общественными организациями и людьми, которые непосредственно будут пользоваться этой услугой.

Укрзализныця системно пополняет парк пассажирскими вагонами, которые имеют купе для перевозки людей на креслах колесных и другие удобства для комфортного путешествия. Сейчас мы имеем уже 50 таких вагонов. А сегодня представляем новый проект - уникальный вагон, который позволит перевозить группы людей на креслах колесных на реабилитацию, отдых, соревнования или просто путешествовать. Полностью его оборудуем на собственных мощностях компании. Первый такой вагон планируем выпустить в следующем году - отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Также в купе этого вагона установят два спальных дивана, которые могут менять угол наклона и фиксировать тело.

Кроме того, у вагона будет пульт для регулировки освещения, кнопка для вызова проводника и устройство громкоговорящей связи. Предусмотрены и специальные спальные места для сопровождающих, которые не отличаются от обычного места в купе.

Вагон будет иметь пандус и уборную, адаптированную для человека на кресле колесном. Тамбур, входная группа и другое пространство будет иметь параметры для удобного передвижения на кресле колесном.

Конечно, будет и система кондиционирования воздуха, комбинированная система отопления и другие уже привычные для модернизированных вагонов элементы.

Напомним,

В скоростных поездах и на вокзалах Киева и Львова появились оповещения на жестовом языке. Это часть стратегии безбарьерности «Укрзализныци», которая включает модернизацию вокзалов и новые услуги для людей с инвалидностью.