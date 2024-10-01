«Укрзализныця» открыла специальный сайт для поддержки ветеранов-железнодорожников

«Укрзализныця» запустила специальный сайт для поддержки ветеранов-железнодорожников, чтобы помочь им реабилитироваться и беспрепятственно интегрироваться в гражданскую жизнь после службы. Пишет УНН со ссылкой на «Укрзализныцю».

Сейчас 10 579 работников «Укрзализныци» защищают страну в рядах Вооруженных Сил Украины, а 1 441 уже вернулись к работе. К сожалению, 570 железнодорожников погибли, выполняя свой воинский долг.

Для того, чтобы ветераны-железнодорожники, которые возвращаются с фронта, могли получить необходимую реабилитацию, адаптироваться и беспрепятственно интегрироваться в гражданскую жизнь, «Укрзализныця» запустила новый информационный портал. На новом сайте собрана вся необходимая информация для успешного трудоустройства и адаптации ветеранов «Укрзализныци» после службы в армии.

С 2014 года наши железнодорожники становятся на защиту государства в составе Вооруженных Сил Украины. Только с 2022 года более 13 000 работников «Укрзализныци» присоединились к армии. Мы гордимся их мужеством и стойкостью и высоко ценим их военный опыт, чувство справедливости, лидерские качества и способность достигать результатов в команде. Они - герои, и мы с нетерпением ждем их возвращения в «Укрзализныцю». Стремимся сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно и защищенно: создаем безбарьерную среду, где их уважают и понимают, открываем новые возможности для их профессионального роста. «Укрзализныця» также открыта для каждого защитника и защитницы, кто стремится стать частью нашей железнодорожной семьи