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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Укрзализныця» открыла специальный сайт для поддержки ветеранов-железнодорожников

«Укрзализныця» открыла специальный сайт для поддержки ветеранов-железнодорожников

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 15:30  •  6373 просмотра

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В ветеранской политике АО «Укрзализныця» четко определены все процедуры, которых должны придерживаться HR-специалисты при принятии ветеранов на работу и их возвращении к трудовой деятельности.

«Укрзализныця» запустила специальный сайт для поддержки ветеранов-железнодорожников, чтобы помочь им реабилитироваться и беспрепятственно интегрироваться в гражданскую жизнь после службы. Пишет УНН со ссылкой на «Укрзализныцю».

Сейчас 10 579 работников «Укрзализныци» защищают страну в рядах Вооруженных Сил Украины, а 1 441 уже вернулись к работе. К сожалению, 570 железнодорожников погибли, выполняя свой воинский долг. 

Для того, чтобы ветераны-железнодорожники, которые возвращаются с фронта, могли получить необходимую реабилитацию, адаптироваться и беспрепятственно интегрироваться в гражданскую жизнь, «Укрзализныця» запустила новый информационный портал. На новом сайте собрана вся необходимая информация для успешного трудоустройства и адаптации ветеранов «Укрзализныци» после службы в армии.

С 2014 года наши железнодорожники становятся на защиту государства в составе Вооруженных Сил Украины. Только с 2022 года более 13 000 работников «Укрзализныци» присоединились к армии. Мы гордимся их мужеством и стойкостью и высоко ценим их военный опыт, чувство справедливости, лидерские качества и способность достигать результатов в команде. Они - герои, и мы с нетерпением ждем их возвращения в «Укрзализныцю». Стремимся сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно и защищенно: создаем безбарьерную среду, где их уважают и понимают, открываем новые возможности для их профессионального роста. «Укрзализныця» также открыта для каждого защитника и защитницы, кто стремится стать частью нашей железнодорожной семьи

- сказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

На новом ресурсе представлены следующие разделы:

  • ветеранская политика компании;
  • пошаговый процесс возвращения ветеранов на работу;
  • программы поддержки;
  • полезные ресурсы для лечения и реабилитации.

В ветеранской политике АО «Укрзализныця» четко определены все процедуры, которых должны придерживаться HR-специалисты при принятии ветеранов на работу и их возвращении к трудовой деятельности. Ветеранов поддерживают на каждом этапе, помогая адаптироваться к рабочей среде, обустроить рабочее место или даже найти новую работу в случае ранения.

Также создана карта «Путь ветерана», которая содержит пошаговые инструкции для железнодорожников-военных, начиная с момента их службы и до возвращения к гражданской жизни.

Посмотреть, как работает сайт поддержки можно по ссылке.

Напомним,

«Укрзализныця» представила ветеранам, медицинским хабам, общественным организациям проект уникального вагона для групповых перевозок пассажиров, которые пользуются креслом колесным.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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