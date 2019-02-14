"Укрзалізниця" співпрацюватиме з CoST задля забезпечення моніторингу прозорості закупок

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вчора, 13 лютого, відбулась зустріч заступника Міністра інфраструктури Юрія Лавренюка із представниками Світового Банку. У зустрічі також взяли участь представники АТ "Укрзалізниця" та Команди підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури України. Представники Світового Банку запропонували ідею співпраці "Укрзалізниці" із Ініціативою CoST (Ініціатива прозорості будівельного сектору- ред.) задля забезпечення моніторингу прозорості закупок та публічного доступу до інформації щодо реалізації інфраструктурних залізничних проектів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, передає УНН.