"Укрзалізниця" співпрацюватиме з CoST задля забезпечення моніторингу прозорості закупок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вчора, 13 лютого, відбулась зустріч заступника Міністра інфраструктури Юрія Лавренюка із представниками Світового Банку. У зустрічі також взяли участь представники АТ "Укрзалізниця" та Команди підтримки реформ при Міністерстві інфраструктури України. Представники Світового Банку запропонували ідею співпраці "Укрзалізниці" із Ініціативою CoST (Ініціатива прозорості будівельного сектору- ред.) задля забезпечення моніторингу прозорості закупок та публічного доступу до інформації щодо реалізації інфраструктурних залізничних проектів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, передає УНН.
"Представники Світового Банку запропонували ідею співпраці "Укрзалізниці" із Ініціативою CoST задля забезпечення моніторингу прозорості закупок та публічного доступу до інформації щодо реалізації інфраструктурних залізничних проектів. Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію і вже найближчим часом буде розроблено план щодо її реалізації", - йдеться у повідомленні.
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На зустрічі були обговорені питання модернізації "Укрзалізниці", встановлення тарифів та індексація на ринку вантажних перевезень, лібералізація ринку вантажних перевезень, а також допомога Світового Банку у впровадженні пілотних проектів з концесії (інші форми ДПП) вокзалів.
Юрій Лавренюк зазначив, що питання реформування "Укрзалізниці" потребує комплексного системного підходу.
"До Верховної Ради вже внесено законопроект "Про залізничний транспорт України" (№9512 від 30.01.2019), розроблений спільно з Міністерством інфраструктури, який ми сподіваємось вже найближчим часом буде проголосовано. Для відкриття нових ринків ми маємо перш за все провести реформу ціноутворення відповідно до вимог Угоди про асоціацію. Наше першочергове завдання - сформувати прозору систему встановлення тарифів за користування інфраструктурою залізничного транспорту та запровадження однакових умов для всіх перевізників", - додав Лавренюк.
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Також було наголошено на необхідності проведенні структурної реформи АТ "Укрзалізниця" з розділенням функцій з управління інфраструктурою та перевізної діяльності, включаючи необхідність запровадження системи управління інфраструктурними активами.
У міністерстві додали, що також особливу увагу було приділено - проекту розвитку високошвидкісного залізничного сполучення Одеса-Київ-Львів-ЄС, пілотному проекту з доступу приватних локомотивів на залізничні колії загального користування на малодіяльних лініях, організації нової моделі пасажирських перевезень залізницею та пілотні проекти з концесії вокзалів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" розробляє старптап, який має на меті впровадити інспектування рухомого складу та інфраструктури магістралі за допомогою армії беспілотників.