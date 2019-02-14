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"Укрзализныця" будет сотрудничать с CoST для обеспечения мониторинга прозрачности закупок

"Укрзализныця" будет сотрудничать с CoST для обеспечения мониторинга прозрачности закупок

Киев  •  УНН

 • 7609 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вчера, 13 февраля, состоялась встреча заместителя Министра инфраструктуры Юрия Лавренюка с представителями Всемирного Банка. Во встрече также приняли участие представители АО "Укрзализныця" и Команды поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Украины. Представители Всемирного банка предложили идею сотрудничества "Укрзализныци" с Инициативой CoST (Инициатива прозрачности строительного сектора- ред.) Для обеспечения мониторинга прозрачности закупок и публичного доступа к информации по реализации инфраструктурных железнодорожных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.

"Представители Всемирного банка предложили идею сотрудничества "Укрзализныци" с Инициативой CoST для обеспечения мониторинга прозрачности закупок и публичного доступа к информации по реализации инфраструктурных железнодорожных проектов. Министерство инфраструктуры поддержало предложение и уже в ближайшее время будет разработан план по ее реализации", - говорится в сообщении.

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На встрече были обсуждены вопросы модернизации "Укрзализныци", установление тарифов и индексация на рынке грузовых перевозок, либерализация рынка грузовых перевозок, а также помощь Всемирного банка во внедрении пилотных проектов по концессии (другие формы ГЧП) вокзалов.

Юрий Лавренюк отметил, что вопросы реформирования "Укрзализныци" требует комплексного системного подхода.

"В Верховную Раду уже внесен законопроект "О железнодорожном транспорте Украины" (№9512 от 30.01.2019), разработанный совместно с Министерством инфраструктуры, который мы надеемся уже в ближайшее время будет проголосован. Для открытия новых рынков мы прежде всего должны провести реформу ценообразования в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации. Наша первоочередная задача - сформировать прозрачную систему установления тарифов за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта и внедрение одинаковых условий для всех перевозчиков", - добавил Лавренюк.

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Также была отмечена необходимость проведении структурной реформы АО "Укрзализныця" с разрешением функций по управлению инфраструктурой и перевозочной деятельности, включая необходимость внедрения системы управления инфраструктурными активами.

В министерстве добавили, что также особое внимание было уделено - проектам развития высокоскоростного железнодорожного сообщения Одесса-Киев-Львов-ЕС, пилотному проекту по доступу частных локомотивов на железнодорожные пути общего пользования на малодеятельных линиях, организации новой модели пассажирских перевозок по железной дороге и пилотные проекты по концессии вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" разрабатывает старптап, который имеет целью осуществлять контроль подвижного состава и инфраструктуры магистрали с помощью армии беспилотников.

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